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Завершены съёмки второго сезона «Постучись в мою дверь в Москве» — выход осенью

Завершены съёмки второго сезона «Постучись в мою дверь в Москве» — выход осенью
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Кинокомпания «Медиаслово» объявила о завершении съёмок второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Они продлились почти полгода, премьера продолжения состоится осенью на ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier — в него войдёт 60 эпизодов.

События второго сезона развернутся спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнит Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотит Лиана Гриба. Авторы обещают удивить даже фанатов оригинального турецкого сериала сюжетными поворотами, которые адаптировали специально для российской аудитории.

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