«Слёзы всё равно льются»: звезда «Пацанов» Эрин Мориарти эмоционально попрощалась с шоу

В конце июня стало известно о завершении съёмок пятого, финального сезона сериала «Пацаны». Это произошло спустя восемь месяцев после старта производства, которое запустили в ноябре 2024 года.

Спустя полторы недели звезда шоу Эрин Мориарти подтвердила информацию о завершении съёмок. В своих соцсетях исполнительница роли Старлайт опубликовала эмоциональное обращение к команде сериала и заявила, что будет очень скучать по супергеройской семье.

Честно говоря — «не плачь, потому что всё кончено. Улыбайся, потому что это произошло». Но слёзы всё равно льются. Посты об этом уже готовятся. Я попрощалась со своей рабочей семьёй и буду готова улыбнуться на эту тему тогда, когда я буду готова. Моим любимым Пацанам: люблю вас, ублюдки. Навсегда.

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября. Сейчас Amazon также работает над сериалом про Солдатика и Грозу в 1950-х.