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Генри Кавилл и Тайлер Хэклин поддержали Дэвида Коренсвета в роли Супермена

Генри Кавилл и Тайлер Хэклин поддержали Дэвида Коренсвета в роли Супермена
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В пресс-туре по фильму «Супермен» Джеймса Ганна журналисты поговорили с исполнителем главной роли Дэвидом Коренсветом. Он рассказал, что общался с актёрами, которые играли знаменитого супергероя до него.

После назначения на роль артист обменялся сообщениями с Генри Кавиллом и Тайлером Хэклином, которые играли Супермена в кино и в сериале от канала The CW. Коренсвет попросил у них совета, но артисты не стали его давать, Он считает, что такой поступок — в духе персонажа.

После назначения на роль я обменялся сообщениями с Генри Кавиллом и Тайлером Хэклином. Они были очень обнадёживающими и поддержали меня. Они оба, что интересно, сказали: «Я не собираюсь давать тебе никаких советов». Я думаю, что это очень в духе Супермена.

«Супермен» выходит в мировой прокат 11 июля. Картина станет дебютным фильмом перезапущенной киновселенной DC от Джеймса Гана. До российского проката лента доберётся неофициально 19 июля.

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