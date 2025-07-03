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VK (Вконтакте) не работает 3 июля — появляется ошибка, не грузится сайт, не работает и не запускается

«ВКонтакте» столкнулся со сбоями в России
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Днём 3 июля популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» перестала работать в штатном режиме. При попытке зайти на сайт с мобильного устройства или с компьютера появляется ошибка — сообщение о недоступности сервиса на русском или английском языке. При обновлении страницы ошибка остаётся на месте, и больше ничего не происходит.

Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже. The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.
Жалобы на сбои «ВКонтакте» за последние часы

Жалобы на сбои «ВКонтакте» за последние часы

Фото: downdetector.su

По данным Downdetector, о сбоях сообщают жители России, стран СНГ и Европы. Администрация сервиса тем временем ещё не комментировала инцидент. Пока неясно, с чем связана проблема, сколько будет появляться эта ошибка и как быстро сайт возобновит работу.

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