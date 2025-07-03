Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Marvel Rivals смогут добавлять новых героев бесконечно

Авторы Marvel Rivals смогут добавлять новых героев бесконечно
Аудио-версия:
Комментарии

Издание VideoGamer взяло интервью у геймдиректора Marvel Rivals Гуанъюня Чена. Он рассказал о будущем развитии онлайн-экшена.

По словам Чена, разработчики обладают правами на всех персонажей Marvel Comics. Это означает, что ростер игры может пополняться сотнями героев, которые были показаны в комиксах за более чем 85 лет. При этом разработчики не собираются останавливаться только на популярных персонажах — они продолжат добавлять малоизвестных супергероев вроде Девушки-белки и Акулы Джеффа.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей. В игре есть несколько классов: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Третий сезон игры стартует 11 июля. В онлайн-экшен добавят Джин Грей из Людей Икс и Блейда. В игре также появятся новые скины на Росомаху и Мэджик.

Материалы по теме
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android