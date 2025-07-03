Авторы Marvel Rivals смогут добавлять новых героев бесконечно

Издание VideoGamer взяло интервью у геймдиректора Marvel Rivals Гуанъюня Чена. Он рассказал о будущем развитии онлайн-экшена.

По словам Чена, разработчики обладают правами на всех персонажей Marvel Comics. Это означает, что ростер игры может пополняться сотнями героев, которые были показаны в комиксах за более чем 85 лет. При этом разработчики не собираются останавливаться только на популярных персонажах — они продолжат добавлять малоизвестных супергероев вроде Девушки-белки и Акулы Джеффа.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей. В игре есть несколько классов: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Третий сезон игры стартует 11 июля. В онлайн-экшен добавят Джин Грей из Людей Икс и Блейда. В игре также появятся новые скины на Росомаху и Мэджик.