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Онлайн-шутер Helldivers 2 выйдет на Xbox Series — релиз 26 августа

Онлайн-шутер Helldivers 2 выйдет на Xbox Series — релиз 26 августа
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Студия Arrowhead Game анонсировала выход онлайн-шутера Helldivers 2 на Xbox Series X/S. Релиз игры на консолях Microsoft состоится 26 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Arrowhead Game.

Таким образом, игра доберётся до Xbox спустя полтора года после выхода на ПК и PlayStation 5. Предзаказы проекта уже стартовали. Цена на стандартную версию Helldrivers 2 составит $ 39,99 (около 3100 рублей). Премиальное издание обойдётся игрокам в $ 59,99 (около 4100 рублей).

Helldivers 2 — популярный шутер, в котором командам из нескольких человек нужно выполнять миссии на различных планетах. В распоряжении геймеров есть оружие и стратагемы. Это особые умения: вызов воздушного удара, вызов мощного робота, снаряжения и прочего.

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