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N0rb3r7: из запасных игроков CS 2 в СНГ можно собрать не одну сильную команду

N0rb3r7: из запасных игроков CS 2 в СНГ можно собрать не одну сильную команду
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Киберспортсмен Давид n0rb3r7 Даниелян прокомментировал ситуацию на профессиональной сцене CS 2 в СНГ, где значительное число опытных игроков остаются вне основного состава команд. Своими мыслями он поделился в своём телеграм-канале.

Если взять всех, кто находится в запасе в СНГ-организациях, то можно собрать несколько конкурентоспособных составов, но есть одно большое НО. Нет ни одной организации, которая готова выкупить пятерых игроков.

На момент публикации Даниелян числится запасным игроком Virtus.pro. В схожей ситуации находятся и другие известные киберспортсмены — Владислав nafany Горшков, Артём ArtFr0st Харитонов, Александр KaiR0N- Анашкин и Даниил d1Ledez Кустов. Все они выступают в составе Roler Coaster — микса, который принимает участие в турнирах, но не имеет поддержки от профессионального клуба и сталкивается с ограничениями при пересечении с основными ростерами своих организаций.

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