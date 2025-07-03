В Counter-Strike 2 добавили брелки с видео лучших моментов мэйджора в Остине

Valve выпустила свежее обновление для Counter-Strike 2, приуроченное к завершившемуся турниру BLAST.tv Austin Major 2025. С апдейтом в игре появились новые внутриигровые предметы, посвящённые плей-офф соревнования.

В частности, были добавлены сувенирные наборы с яркими моментами матчей стадии на вылет, а также капсула с автографами игроков команды-победителя — Team Vitality.

Полный список изменений

В продажу поступила капсула с автографами чемпионов BLAST.tv Austin Major 2025.

Стали доступны сувенирные наборы с хайлайтами матчей плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025.

Введён голосовой чат в лобби и на этапе пиков/банов в режиме Premier.

Исправлены ошибки в командах потока point_servercommand.

Устранён баг, мешавший корректной перезагрузке пользовательских карт через команду restart.

Отключение биндов на покупку во время фризтайма.

Исправлены проблемы с форматированием текста на японском языке.

BLAST.tv Austin Major 2025 прошёл с 3 по 22 июня в США в формате LAN. За титул и призовой фонд в $ 1,25 млн боролись 32 команды. Победу в турнире одержала Team Vitality, обыгравшая в финале The Mongolz со счётом 2:1.