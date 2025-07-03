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В Counter-Strike 2 добавили брелки с видео лучших моментов мэйджора в Остине

В Counter-Strike 2 добавили брелки с видео лучших моментов мэйджора в Остине
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Valve выпустила свежее обновление для Counter-Strike 2, приуроченное к завершившемуся турниру BLAST.tv Austin Major 2025. С апдейтом в игре появились новые внутриигровые предметы, посвящённые плей-офф соревнования.

В частности, были добавлены сувенирные наборы с яркими моментами матчей стадии на вылет, а также капсула с автографами игроков команды-победителя — Team Vitality.

Полный список изменений

  • В продажу поступила капсула с автографами чемпионов BLAST.tv Austin Major 2025.
  • Стали доступны сувенирные наборы с хайлайтами матчей плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025.
  • Введён голосовой чат в лобби и на этапе пиков/банов в режиме Premier.
  • Исправлены ошибки в командах потока point_servercommand.
  • Устранён баг, мешавший корректной перезагрузке пользовательских карт через команду restart.
  • Отключение биндов на покупку во время фризтайма.
  • Исправлены проблемы с форматированием текста на японском языке.

BLAST.tv Austin Major 2025 прошёл с 3 по 22 июня в США в формате LAN. За титул и призовой фонд в $ 1,25 млн боролись 32 команды. Победу в турнире одержала Team Vitality, обыгравшая в финале The Mongolz со счётом 2:1.

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