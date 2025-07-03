Фёдор Смолов рассказал, как Counter-Strike 2 помог «Краснодару» стать чемпионом

Бывший нападающий ФК «Краснодар» Фёдор Смолов рассказал о том, как увлечение Counter-Strike 2 помогло сплотить команду в прошедшем сезоне, завершившемся для клуба первым чемпионством в истории.

В одном из YouTube-интервью Смолов поделился, что перед выездными матчами игроки регулярно проводили время в CS2.

Я на Доту же перешёл сейчас, в CS вообще не особо играю. Но вот мы сейчас играли весь сезон — залог успехов ФК «Краснодар», кстати, я об этом говорил. Играли с Эдиком Сперцяном, Кривым (Никита Кривцов) и Шамхалом. Мы вот все туры на выезде играли в CS. Все туры. Когда игра вечером была, ещё и в день игры играли в матчмейкинг. Они не умеют в «Доту». В «Доту» чем тяжелее: тебе нужно гораздо больше часов потратить, чтобы понять вообще, что там происходит. В CS глобально там мышку купил — и попёр. Тем более в CS2.

В завершившемся сезоне РПЛ-2024/2025 «Краснодар» набрал 67 очков в 30 турах и стал чемпионом России. Смолов принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт один гол. Ранее он также рассказывал, что получил приглашение на турнир BetBoom Streamers Battle 9 по Dota 2, но не смог принять участие из-за плотного игрового графика.