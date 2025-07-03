Вышел русский трейлер фильма «Диспетчер» от режиссёра «Любой ценой»

Компания Global Film представила русскоязычный трейлер фильма «Диспетчер». Премьера ленты состоится в России 21 августа.

Видео доступно в VK-группе Global Film. Права на видео принадлежат Black Bear.

Сюжет триллера повествует о независимом посреднике по имени Эш. Он помогает сотрудникам различных корпораций сообщать о коррупции и других преступлениях. К нему обращается девушка, которая узнаёт о незаконном обороте токсичных химикатов, после чего ей угрожают убийством.

Режиссёром картины выступил Дэвид Маккензи — постановщик фильмов «Любой ценой» и «Король вне закона». Главные роли в ленте сыграли Риз Ахмед («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»), Лили Джеймс («Всё о Еве») и Сэм Уортингтон («Аватар»).