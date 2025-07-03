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Стартовали съёмки пятого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко

Стартовали съёмки пятого сезона «Беспринципных» с Павлом Деревянко
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил о начале съёмок пятого сезона «Беспринципных». Дата выхода продолжения комедийного шоу пока неизвестна. Всего в сезоне будет восемь серий.

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Фото: «Медиаслово»/«Кинопоиск»

Сюжет сериала разворачивается в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

Режиссёрами продолжения комедийного сериала выступают Заур Засеев («Профиль») и Тина Баркалая («Сказки Гофмана»). Главные роли сыграют Павел Деревянко («Брестская крепость»), Николай Фоменко («Лунный папа») и Игорь Верник («Грозный папа»).

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