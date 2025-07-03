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Аналитик Торин призвал фанатов «перестать ныть» по поводу состава Falcons по CS 2

Аналитик Торин призвал фанатов «перестать ныть» по поводу состава Falcons по CS 2
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Известный киберспортивный аналитик Дункан Thorin Шилдс вновь обратился к комьюнити, на этот раз в защиту команды Falcons.

По его словам, фанаты никогда не бывают довольны: сначала их критиковали за отсутствие изменений в составе, затем — за провал на мэйджоре, а теперь — за активные трансферы.

Сначала всем не нравится отсутствие решафлов, а затем их избыток.

Напомним, Falcons недавно объявили о подписании нового игрока, а в ближайшем будущем могут усилить состав ещё одним участником. Очевидно, организация пытается исправить ситуацию после не самого удачного выступления, но, судя по реакции комьюнити, угодить фанатам — задача не из лёгких.

Напомним, Team Falcons уступила MIBR в четвёртом раунде второго этапа на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2. Команда Дамьяна Kyxan Стоилковски покинула турнир, заняла 20-22-е место и заработала $ 10 тыс.

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