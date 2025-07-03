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Половина молодёжи смотрит аниме минимум раз в неделю — исследование

Половина молодёжи смотрит аниме минимум раз в неделю — исследование
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Компания Dentsu провела исследование о популярности просмотра аниме в мире. В опросе участие приняли 8600 человек в 10 странах.

Согласно исследованию, среди поколения родившихся с 1946 по 1964 год только 9% смотрят аниме еженедельно. При этом те, кто появился на свет с 1981 по 1996 год и с 1997 по 2012 год, любят анимационные сериалы и фильмы гораздо больше — 50% опрошенных этого возраста.

По данным компании, основная причина популярности аниме заключается в уникальности миров и историй, которые они рассказывают, — к такому мнению пришли 39% опрошенных. Кроме того, 29% американских зрителей устали от голливудских сиквелов и ремейков, потому предпочитают анимационные сериалы и фильмы. Среди опрошенных 36% любят аниме из-за разнообразности жанров, а 32% — из-за интереса к японской культуре.

Исследование также показало, что аниме представляет из себя коммерческую возможность для предпринимателей. Среди опрошенных 28% тратят более $ 200 на товары, связанные с японской анимацией.

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