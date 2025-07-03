Пятая фаза киновселенной Marvel официально завершена
Пятая фаза киновселенной Marvel официально завершилась. Очередной этап закончился вместе с выходом финальных трёх серий «Железного сердца» 2 июля.
Всего в пятой фазе вышло шесть фильмов:
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (2023);
- «Стражи Галактики. Часть 3» (2023);
- «Капитан Марвел 2» (2023);
- «Дэдпул и Росомаха» (2024);
- «Капитан Америка: Новый мир» (2025);
- «Громовержцы» (2025).
Кроме того, в рамках фазы состоялась премьера шести сезонов шоу, входящих в киновселенную Marvel:
- «Секретное вторжение» (2023);
- второй сезон «Локи» (2023);
- «Эхо» (2024);
- «Это всё Агата» (2024);
- «Сорвиголова: Рожденный заново» (2025);
- «Железное сердце» (2025).
Предстоящий фильм Marvel «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», который выйдет в кино 23 июля, положит начало шестой фазе. Финальным проектом нового этапа киновселенной станет фильм «Мстители: Судный день», премьера которого состоится 18 декабря 2026 года. Лента завершит «Сагу о Мультивселенной».
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