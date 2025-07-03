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«Это отличный финал»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — о пятом сезоне сериала

«Это отличный финал»: звезда «Пацанов» Джек Куэйд — о пятом сезоне сериала
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Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды сериала «Пацаны» Джека Куэйда. Он рассказал о своих впечатлениях от финального сезона.

По словам актёра, он гордится завершением сериала. Куэйд отметил, что шоураннер Эрик Крипке смог сделать такую концовку, какую он изначально задумывал.

Я люблю «Пацанов». Я люблю людей, с которыми работал. Я действительно горжусь тем, чего мы достигли в этом сезоне. Я думаю, что финал получился отличным, чего трудно достигнуть на современном телевидении. Я рад, что Эрик Крипке смог сделать концовку, которую он задумал. Он проделал отличную работу. Так что я с нетерпением жду, когда вы, ребята, увидите финал.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершились в конце июня. Продолжение выйдет в 2026 году и закончит историю шоу. До финала проекта зрителей также ждёт второй сезон «Поколения «Ви» — он стартует 17 сентября. Сейчас Amazon также работает над сериалом про Солдатика и Грозу в 1950-х.

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