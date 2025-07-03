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BadComedian выпустил обзор сразу 15 фильмов и сериалов — от «Чебурашки» до «Хоттабыча»

BadComedian выпустил обзор сразу 15 фильмов и сериалов — от «Чебурашки» до «Хоттабыча»
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Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новый ролик. В этот раз автор опубликовал гигантское видео продолжительностью в 3 часа 7 минут, в котором он обозревает сразу 15 российских фильмов и сериалов, вышедших за последние годы.

Посмотреть ролик «Посмотрел все сказки» от BadComedian можно на YouTube-канале BadComedian.

Так, в ролике Баженов с присущим ему юмором делится впечатлениями от «Летучего корабля», «Бременских музыкантов», самого кассового фильма в России «Чебурашки», «Попугая Кеши», «Домовёнка Кузи», «Красной шапочки», «Хоттабыча», «Реальной сказки», «Волшебного участка», «Книги мастеров», «Последнего богатыря», «По щучьему велению», «Огнива», «Василисы Хранительница Времени» и, наконец, «Волшебника Изумрудного города».

BadCodemian отмечает, что зрителям наверняка будет неинтересно смотреть обзоры на каждую ленту, поэтому он сразу же опубликовал тайм-коды для перехода к впечатлениям о том или ином проекте.

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