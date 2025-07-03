Стартовал второй сезон аниме «Дандадан»

В онлайн-кинотеатрах Netflix и Crunchyroll состоялась премьера первой серии второго сезона аниме «Дандадан». Всего в продолжение сериала войдет 12 эпизодов, а выходить они будут каждый четверг. В России аниме выйдет на сервисе «Амедиатека».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

«Дандадан» основан на одноимённой манге Юкинобу Тацу. Главная героиня – Момо Аясэ, которая учится в старшей школе. Она верит в призраков, но не в инопланетян, в отличие от своего знакомого из параллельного класса Кэну Такакуре. Чтобы разобраться в истине, они заключат пари и решают по отдельности посетить места, связанные с оккультизмом и со сверхъестественным.

Первый сезон «Дандадана» вышел осенью 2024 года и стал одним из самых популярных анимационных сериалов последних лет. На Rotten Tomatoes он имеет 100% свежести от критиков и 94% от зрителей. Второй сезон также порекомендовали к просмотру 100% обозревателей.