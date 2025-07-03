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ESL анонсировала 4 топ-турнира и второй дивизион по «Доте» — расписание DreamLeaguе и ESL на сезон 2025/26

ESL анонсировала 4 топ-турнира и второй дивизион DreamLeaguе по «Доте» на сезон-2025/2026
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Турнирный оператор ESL представил расписание соревнований по Dota 2 на сезон-2025/2026. С декабря по май компания проведёт четыре крупных ивента — три сезона DreamLeague и LAN-турнир ESL One в Европе.

Права на трансляцию матчей киберспортивных турниров в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Число участников финальной части будет уменьшаться с каждым турниром, чтобы к концу сезона определить только лучшие команды.

  • DreamLeague Season 27 — с 10 по 21 декабря 2025 года, 24 команды.
  • DreamLeague Season 28 – с 16 февраля по 1 марта 2026 года, 16 команд.
  • ESL One Europe – с 22 по 29 марта 2026 года, 16 команд.
  • DreamLeague Season 29 – с 13 по 24 мая 2026 года, 12 команд.

Кроме того, ESL представила DreamLeague Division 2 — новую онлайн-лигу для тир-2 команд. Всего запланировано четыре лиги с общим призовым $ 200 тыс., а лучшие команды смогут выйти на главные турниры серии.

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