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Умер актёр Майкл Мэдсен, звезда «Бешеных псов» и других фильмов Тарантино

Умер актёр Майкл Мэдсен, звезда «Бешеных псов» и других фильмов Тарантино
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Издание NBS News сообщило о смерти актёра Майкла Мэдсена. Он скончался 3 июля в возрасте 67 лет.

Уход артиста подтвердил его менеджер Рон Смит. От сообщил, что Мэдсен умер из-за остановки сердца рано утром. Подробности о причинах смерти пока неизвестны.

Мэдсен снимался в кино на протяжении 40 лет. За свою карьеру он снялся более чем в 300 фильмах. Однако популярность актёру принесли роли в фильмах Квентина Тарантино, а именно «Бешеных псах» и «Убить Билла 2». Последней совместной работой Мэдсена и Тарантино стала небольшая роль в «Однажды в… Голливуде» в 2019 году, где он сыграл вымышленного персонажа шерифа Хакетта.

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