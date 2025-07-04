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Jame снова капитан: PARIVISION подписали AW и обновили состав

Jame снова капитан: PARIVISION подписали AW и обновили состав
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Организация PARIVISION официально подписала Андрея AW Анисимова из AMKAL, который заменит Алексея Qikert Голубева, переведённого в запас. Роль капитана и снайпера снова берёт на себя Джами Jame Али, ранее приведший Outsiders к победе на Major-2022.

19-летний AW стал четвёртым молодым игроком в обновлённой ротации PARIVISION, присоединившись к nota, BELCHONOKK и xiELO. В 2025 году он показывал рейтинг 1.11, лучший в составе AMKAL.

Тренер Dastan и Jame столкнутся с задачей выстроить роли, так как сразу три новичка ранее играли в схожих амплуа.

Также PARIVISION поделилась комментарием:

Мы уверены, что опыт и лидерские качества Jame помогут задать верный курс молодой команде.
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