Jame снова капитан: PARIVISION подписали AW и обновили состав

Организация PARIVISION официально подписала Андрея AW Анисимова из AMKAL, который заменит Алексея Qikert Голубева, переведённого в запас. Роль капитана и снайпера снова берёт на себя Джами Jame Али, ранее приведший Outsiders к победе на Major-2022.

19-летний AW стал четвёртым молодым игроком в обновлённой ротации PARIVISION, присоединившись к nota, BELCHONOKK и xiELO. В 2025 году он показывал рейтинг 1.11, лучший в составе AMKAL.

Тренер Dastan и Jame столкнутся с задачей выстроить роли, так как сразу три новичка ранее играли в схожих амплуа.

Также PARIVISION поделилась комментарием:

Мы уверены, что опыт и лидерские качества Jame помогут задать верный курс молодой команде.