iPhone 16e рекордно подешевел в России — от 45 тысяч рублей

По данным издания Hi-Tech Mail, в России рекордно снизилась цена iPhone 16e. В середине июня цена на него составляла от 47 тысяч рублей, сейчас же смартфон можно купить на пару тысяч дешевле — за 45 тысяч рублей.

Так, представленный в феврале 2025 года бюджетный смартфон Apple предлагался изначально по цене от 77 тысяч рублей, а затем его цена стала постепенно снижаться. В начале этого месяца гаджет продаётся от 45 тысяч рублей.

За три месяца стоимость iPhone 16e снизилась примерно на 16%.

iPhone 16e — мощный и бюджетный относительно других товаров Apple смартфон, который остаётся одним из лучших вариантов в своей категории.