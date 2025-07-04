Techland разрабатывает новую часть Call of Juarez — инсайдер

Известный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, сообщил, что студия Techland, известная по Dying Light, разрабатывает новую часть франшизы Call of Juarez.

Работа над тайтлом якобы идёт на движке Unreal Engine (предыдущие части были созданы на движке Chrome Engine). Последняя игра серии, разработанная Techland и изданная Ubisoft, Call of Juarez: Gunslinger, вышла в 2013 году. В 2018 году права на издание вернулись к Techland.

Мы связались с Techland, чтобы получить комментарий, но к моменту публикации ответа не последовало. Если Techland ответит, мы обновим эту статью.

Call of Juarez — серия шутеров от первого лица, которая гарантированно понравится фанатам атмосферных вестернов.