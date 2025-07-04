Главные герои отрываются от земли — на свежем постере мультфильма «Плохие парни 2»

Universal Pictures опубликовала свежий постер мультфильма «Плохие парни 2». На нём можно увидеть главных героев, которые отрываются от земли и летят на ракете.

Фото: Universal Pictures

Вторая часть приключенческого мультфильма повествует о новом задании главных героев во главе с мистером Волком. Теперь им предстоит работать на другую группу воров, в составе которых исключительно девушки. Главарь новой банды — мисс Кошка, и она хочет ограбить космодром.

Первая часть «Плохих парней» вышла в 2022 году и полюбилась публике — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг мультфильма составляет 88%.

Премьера комедии про банду зверей состоится 1 августа.