Эксперт рассказал, как правильно очистить экран телевизора

Издание Pravda.Ru опросило экспертов, как можно бережно очистить экран телевизора. Специалисты отметили, что лучший способ это сделать — использовать салфетки с микрофиброй.

Помимо салфетки из микрофибры, необходимо использовать дистиллированную или фильтрованную воду, мягкое средство для мытья посуды и щётку с мягким ворсом.

Эксперты советуют прежде всего отключить телевизор от сети и смахнуть пыль с помощью сухой салфетки из микрофибры, а затем смочить тряпку в растворе воды и одной-двух капель средства для посуды. После удаления пятен необходимо пройтись по экрану телевизора слегка влажной салфеткой.