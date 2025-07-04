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Эксперт рассказал, как правильно очистить экран телевизора

Эксперт рассказал, как правильно очистить экран телевизора
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Издание Pravda.Ru опросило экспертов, как можно бережно очистить экран телевизора. Специалисты отметили, что лучший способ это сделать — использовать салфетки с микрофиброй.

Помимо салфетки из микрофибры, необходимо использовать дистиллированную или фильтрованную воду, мягкое средство для мытья посуды и щётку с мягким ворсом.

Эксперты советуют прежде всего отключить телевизор от сети и смахнуть пыль с помощью сухой салфетки из микрофибры, а затем смочить тряпку в растворе воды и одной-двух капель средства для посуды. После удаления пятен необходимо пройтись по экрану телевизора слегка влажной салфеткой.

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