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Продажи выживача Rust превысили 20 млн копий

Продажи выживача Rust превысили 20 млн копий
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Разработчики выживача Rust из студии Facepunch Studios объявили, что продажи игры превысили 20 млн копий. На это игре потребовалось семь лет — она вышла в 2018 году.

Сперва проект вышел на ПК и был доступен эксклюзивно на платформе три года, а затем, в 2021-м, Rust выпустили и на консолях, где она сейчас и доступна.

Rust предлагает многопользовательские сражения в открытом мире. Главная цель игрока — выжить в суровых условиях. Придётся добывать еду, ресурсы, заниматься строительством и следить, чтобы шкала жажды, голода и здоровья не обнулилась. Во многом Rust полюбили за её весёлый геймплей и посиделки с друзьями.

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