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Названы самые популярные игровые устройства в России

Названы самые популярные игровые устройства в России
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Компания CDEK.Shopping рассказала, какие игровые устройства оказались самыми популярными в России. Неожиданно, но в 2025 году лидирующую позицию на рынке заняла Nintendo с долей в 54%.

На всплеск популярности повлиял июньский релиз Switch 2 — новой консоли компании. Продажи активизировались ещё на этапе предзаказов, а потом устройство тоже стало хорошо продаваться.

Второе место заняла Sony с долей 14% и средним чеком в 37 тысяч рублей, а на третьей позиции оказался производитель VR-шлемов Oculus. Четвёртую строчку заняла продукция бренда Asus. Xbox от Microsoft не вошёл в России в топ-5 по популярности.

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