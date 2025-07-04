Названы самые популярные игровые устройства в России

Компания CDEK.Shopping рассказала, какие игровые устройства оказались самыми популярными в России. Неожиданно, но в 2025 году лидирующую позицию на рынке заняла Nintendo с долей в 54%.

На всплеск популярности повлиял июньский релиз Switch 2 — новой консоли компании. Продажи активизировались ещё на этапе предзаказов, а потом устройство тоже стало хорошо продаваться.

Второе место заняла Sony с долей 14% и средним чеком в 37 тысяч рублей, а на третьей позиции оказался производитель VR-шлемов Oculus. Четвёртую строчку заняла продукция бренда Asus. Xbox от Microsoft не вошёл в России в топ-5 по популярности.