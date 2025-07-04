Звезда «Крика» Скит Ульрих сыграет важного персонажа в «Пяти ночах с Фредди 2» — инсайдер

Если верить инсайдеру Даниэлю Рихтману, в фильме «Пять ночей с Фредди 2» одну из важнейших ролей сыграет звезда «Крика» и «Колдовства» Скит Ульрих.

Согласно полученной информации, Ульрих сыграет Генри Эмили. Генри — очень важный персонаж франшизы. Он месте с Уильямом Афтоном (которого играет Мэттью Лиллард) основал бренд пиццерий Five Nights at Freddy's и был создателем оригинальных аниматроников, но после гибели дочери впал в депрессию. Рихтман дополнил, что в хорроре будут флешбэки, в которых и будет присутствовать Генри.

Тестовые показы сиквела «Пять ночей с Фредди» прошли успешно, зрители остались довольны лентой.

В кинотеатрах картина выйдет 5 декабря.