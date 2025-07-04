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Популярные фильмы в июне 2025: Под прикрытием, Новичок, Расплата 2, Грешники, Пункт назначения и другие

«Под прикрытием» с Орландо Блумом — самый популярный фильм у российских пиратов в июне
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Лидером месяца стала криминальная комедия «Под прикрытием» с Брайс Даллас Ховард и Орландо Блумом. На второй строчке оказался триллер «Новичок» с Рами Малеком, замкнула тройку комедия «Финикийская схема» Уэса Андерсона.

В десятку также вошли боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком, хоррор «Грешники», фильм ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» и другие картины.

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в июне 2025 года

  1. «Под прикрытием»
  2. «Новичок»
  3. «Финикийская схема»
  4. «Расплата 2»
  5. «Грешники»
  6. «Пункт назначения: Кровные узы»
  7. «Источник вечной молодости»
  8. «До безумия»
  9. «Дoлинa эха»
  10. «Легенды наших предков».
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