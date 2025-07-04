Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестиваль в этом году

На сайте Венецианской биеннале появилась информация, какой фильм станет открытием кинофестиваля в стране 27 августа. Этой лентой станет романтическая драма La Grazia Паоло Соррентино.

По всем имеющимся данным, в La Grazia расскажут историю любви, а события развернутся в Италии. Других сюжетных подробностей пока нет.

Главные роли сыграли Тони Сервилло и Анна Ферцетти. Сценарий тоже написал Соррентино, снявший картину. Кинокомпания The Match Factory занимается прокатом картины по всему миру.

Венецианский кинофестиваль пройдёт с 27 августа по 6 сентября. La Grazia выйдет и в российский прокат, но точной даты пока нет.