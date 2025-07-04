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«Лило и Стич» стал самым кассовым фильмом Голливуда в 2025 году, обойдя «Minecraft в кино»

«Лило и Стич» стал самым кассовым фильмом Голливуда в 2025 году, обойдя «Minecraft в кино»
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Вечером 3 июля сборы фильма «Лило и Стич» превысили отметку в $ 957 млн. Ремейк знаменитого мультфильма обошёл ещё одну семейную комедию — «Minecraft в кино» — и стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года.

Абсолютное лидерство по сборам всё ещё удерживает китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», который заработал в прокате $ 2,16 млрд — большая часть суммы пришлась на Китай. Сейчас картина удерживает пятую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории кино.

Таким образом, «Лило и Стич» продолжает приближаться к отметке в $ 1 млрд. Лента всё ещё может достичь этой цифры, однако шансы на это тают с каждым днём из-за уменьшения количества сеансов и падения спроса на ленту.

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