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В Marvel Rivals добавят культовый танец Тоби Магуайра из «Человека-паука 3»

В Marvel Rivals добавят культовый танец Тоби Магуайра из «Человека-паука 3»
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Уже 11 июля стартует третий сезон поддержки Marvel Rivals — сетевого супергеройского экшена с персонажами комиксов Marvel. Вместе с ним в игре в том числе появится скин симбиотного Человека-паука в чёрном костюме.

Более того, вместе с новым скином в игру также добавят анимацию в стиле культового танца Питера Паркера из фильма «Человек-паук 3» с Тоби Магуайром. В Сети уже появились сравнения сцены из фильма Сэма Рейми и эмоции из игры.

Видео доступно на YouTube-канале Bengun. Права на видео принадлежат Marvel.

Третий сезон Marvel Rivals будет посвящён Джин Грей и Наллы, а одним из будущих персонажей также станет вампир Блэйд.

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Вышел трейлер третьего сезона Marvel Rivals — Джин Грей и Блейд добавят в игру 11 июля
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