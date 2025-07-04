В Marvel Rivals добавят культовый танец Тоби Магуайра из «Человека-паука 3»

Уже 11 июля стартует третий сезон поддержки Marvel Rivals — сетевого супергеройского экшена с персонажами комиксов Marvel. Вместе с ним в игре в том числе появится скин симбиотного Человека-паука в чёрном костюме.

Более того, вместе с новым скином в игру также добавят анимацию в стиле культового танца Питера Паркера из фильма «Человек-паук 3» с Тоби Магуайром. В Сети уже появились сравнения сцены из фильма Сэма Рейми и эмоции из игры.

Видео доступно на YouTube-канале Bengun. Права на видео принадлежат Marvel.

Третий сезон Marvel Rivals будет посвящён Джин Грей и Наллы, а одним из будущих персонажей также станет вампир Блэйд.