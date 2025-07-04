Фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» выйдет в онлайне 5 августа

По данным DVD's Release, фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» выйдет в онлайне уже 5 августа. Обычно данные на этом сайте достоверные, поэтому релиз точно состоится 5 августа или чуть позже.

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».

Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»). Режиссёром выступил Гарет Эдвардс («Создатель»).

В мировой прокат лента уже вышла, а до российских кинотеатров доберётся 12 августа.