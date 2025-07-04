Режиссёр «Никто» и «Глав государств» Илья Найшуллер назвал четыре любимых фильма

Российский режиссёр Илья Найшуллер, известный по боевикам «Хардкор», «Никто» и недавним «Главам государств», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

В топ режиссёра вошли в основном знаменитые картины: боевик «Голдфингер» про Джеймса Бонда, комедия «Семейка Тененбаум», культовый азиатский боевик «Олдбой» и культовая советская военная драма «Иди и смотри».

Любимые фильмы режиссёра Ильи Найшуллера

«Голдфингер» (1964) — культовый фильм о Джеймсе Бонде

— культовый фильм о Джеймсе Бонде «Семейка Тененбаум» (2001) — комедия Уэса Андерсона со звёздным актёрским составом

— комедия Уэса Андерсона со звёздным актёрским составом «Олдбой» (2003) — культовый боевик Пака Чхан-ука

— культовый боевик Пака Чхан-ука «Иди и смотри» (1985) — фильм Элема Климова про ужасы Великой Отечественной войны.