10 лучших сериалов первой половины 2025 года от Metacritic
Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2025 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.
Абсолютным лидером топа стал «Переходный возраст» — драма получила в среднем 91 балл от критиков. На втором месте оказалась ещё одна драма «Из лучших побуждений» (85 баллов), замкнула тройку романтическая комедия «Навсегда» (84 балла).
В десятку также вошли «Токсичный город», военная драма «Узкая дорога на дальний север» и сатирическая комедия «Киностудия».
Лучшие сериалы первой половины 2025 года от Metacritic
- «Переходный возраст»
- «Из лучших побуждений»
- «Навсегда»
- «Токсичный город»
- «Узкая дорога на дальний север»
- «Умираю, как хочу секса»
- Pee-wee as Himself
- «Киностудия»
- Mr Loverman
- «Тысяча ударов».
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