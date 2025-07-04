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Лучшие сериалы 2025 года от Metacritic: Переходный возраст, Из лучших побуждений, Навсегда, Киностудия и другие

10 лучших сериалов первой половины 2025 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2025 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Абсолютным лидером топа стал «Переходный возраст» — драма получила в среднем 91 балл от критиков. На втором месте оказалась ещё одна драма «Из лучших побуждений» (85 баллов), замкнула тройку романтическая комедия «Навсегда» (84 балла).

В десятку также вошли «Токсичный город», военная драма «Узкая дорога на дальний север» и сатирическая комедия «Киностудия».

Лучшие сериалы первой половины 2025 года от Metacritic

  1. «Переходный возраст»
  2. «Из лучших побуждений»
  3. «Навсегда»
  4. «Токсичный город»
  5. «Узкая дорога на дальний север»
  6. «Умираю, как хочу секса»
  7. Pee-wee as Himself
  8. «Киностудия»
  9. Mr Loverman
  10. «Тысяча ударов».
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