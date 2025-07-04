Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 лучших сериалов первой половины 2025 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2025 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Абсолютным лидером топа стал «Переходный возраст» — драма получила в среднем 91 балл от критиков. На втором месте оказалась ещё одна драма «Из лучших побуждений» (85 баллов), замкнула тройку романтическая комедия «Навсегда» (84 балла).

В десятку также вошли «Токсичный город», военная драма «Узкая дорога на дальний север» и сатирическая комедия «Киностудия».

Лучшие сериалы первой половины 2025 года от Metacritic

«Переходный возраст» «Из лучших побуждений» «Навсегда» «Токсичный город» «Узкая дорога на дальний север» «Умираю, как хочу секса» Pee-wee as Himself «Киностудия» Mr Loverman «Тысяча ударов».