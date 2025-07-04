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Звезда «Одних из нас» Белла Рамзи может сыграть в фильмах Marvel

Звезда «Одних из нас» Белла Рамзи может сыграть в фильмах Marvel
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Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что в новых фильмах киновселенной Marvel может сыграть Белла Рамзи («Одни из нас»). Актрису рассматривают на «большую» роль одного из супергероев.

Подробности о персонаже, которого сыграет артистка, пока не раскрываются. Не исключено, что ей может достаться роль одного из Людей Икс в будущих фильмах. Ранее сообщалось, что полноценно команда мутантов появится после завершения шестой фазы и выхода фильма «Мстители: Судный день» в 2026 году.

Белла Рамзи получила известность благодаря роли Лианны Мормонт в «Игре престолов». После этого актриса стала знаменитой из-за сериала «Одни из нас», где она сыграла главную героиню Элли. Всего на данный момент вышло два сезона шоу.

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