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Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом вышел в кинотеатрах России

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом вышел в кинотеатрах России
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27 июня состоялась мировая премьера фильма «Формула-1» — новой работы Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») с Брэдом Питтом в главной роли. Спустя восемь дней картина также появилась в большинстве киносетей России.

По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Гоночную драму демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Сборы ленты приближаются к показателю в $ 200 млн.

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