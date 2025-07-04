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«Это 2025 год?» Кристофер Ллойд — о 40-летии «Назад в будущее»

«Это 2025 год?» Кристофер Ллойд — о 40-летии «Назад в будущее»
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Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд отреагировал на 40-летие первого фильма. Он опубликовал пост на свой странице в соцсети X.

Актёр в весёлой форме поиронизировал над юбилеем картины. Он попросил подтвердить, что сейчас реально 2025 год и что «Назад в будущее» исполнилось 40 лет.

Фото: Соцсети Кристофера Ллойда

Боже мой! 40 лет? Подтвердите, пожалуйста, это 2025 год?

Фильм «Назад в будущее» от режиссёра Роберта Земекиса («Форрест Гамп») вышел в 1985 году. Картина стала культовой, как и оба её продолжения, премьера которых состоялась в 1989 и 1990 годах. Главные роли в трилогии сыграли Майкл Дж. Фокс («Страшилы») и Кристофер Ллойд («Трасса 60»).

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