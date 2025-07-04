Сергей lmbt Бежанов возглавил молодёжный состав MOUZ по CS2l 2

Киберспортивная организация MOUZ объявила о назначении нового тренера академического состава по Counter-Strike 2. Пост наставника MOUZ NXT занял опытный специалист Сергей lmbt Бежанов. Официальный анонс состоялся 3 июля на странице клуба в социальных сетях.

На новой должности lmbt сменил Тобиаса TOBIZ Тео, который перешёл к тренерской работе с основным составом Heroic. В текущем ростере MOUZ NXT числятся Адриан xelex Винце и Йерай joey Перес. Остальные игроки академии пока не названы.

Для Бежанова это не первый опыт работы в системе MOUZ — с 2016 по 2019 год он тренировал основной состав клуба. За это время команда добилась серьёзных успехов, включая победы на StarSeries i-League Season 4 и ESL One New York 2018.

Возвращение lmbt в структуру MOUZ может стать важным этапом в развитии молодого состава и подготовке новых талантов к профессиональной сцене.

Текущий состав MOUZ NXT:

Адриан xelex Винце;;

Йерай joey Перес;

Сергей lmbt Бежанов (тренер).