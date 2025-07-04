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Мобильная игра Destiny: Rising выйдет 29 августа — в том числе в России

Мобильная игра Destiny: Rising выйдет 29 августа — в том числе в России
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Студия NetEase Games сообщила дату выхода мобильного шутера Destiny: Rising. Релиз игры состоится 29 августа. В России проект будет доступен в Google Play.

Игра представляет собой условно-бесплатный RPG-шутер. Пользователям предстоит сражаться на аренах или в сюжетных миссиях, зарабатывая очки для покупки новых оружий и одежды. Авторы проекта отмечали, что сюжетно игра выступит приквелом к основной франшизе. При этом её события будут происходить в альтернативной вселенной.

Разработкой Destiny: Rising занимается китайская студия NetEase Games — издатель популярной онлайн-игры Marvel Rivals. Они также отвечали за выпуск мобильных проектов Diablo Immortal и Dead by Daylight Mobile. Разработчики Destiny 2 из Bungie будут курировать новый онлайн-шутер, обеспечивая необходимую поддержку.

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