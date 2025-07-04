Блогер заплатил за публичный выход русификатора игры Ys 8: Lacrimosa of DANA

Блогер DeadP47 сообщил, что заплатил за публичный выход русификатора игры Ys 8: Lacrimosa of DANA. Теперь перевод доступен бесплатно для всех пользователей.

Ранее стоимость русификатора составляла 2500 рублей. По словам блогера, он заплатил авторам перевода из студии The Miracle 250 тыс. рублей, чтобы они выпустили русификатор бесплатно. DeadP47 отметил, что это его вложение в лёгкий доступ для игроков к одной из лучших японских RPG.

Перевод стоил 2500 рублей, и это останавливало даже тех, кто хотел сыграть. В общем, я связался с переводчиком из The Miracle и заплатил 250 тыс. рублей за публичный релиз перевода. Теперь вы можете свободно скачивать русификатор и играть. Это чисто моё вложение в то, чтобы люди имели лёгкий доступ к одной из лучших японских RPG, которая является шикарным входом в серию и жанр.

Сюжет игры повествует о фэнтезийном мире, где главный герой Адол отправляется на пассажирском судне «Ломбардия» на континент Эрезия. Внезапно на корабль нападет гигантское существо, и он тонет. Герой оказывается на проклятом острове Сейрен и пытается выбраться вместе с выжившими товарищами.

Ролевая игра Ys 8: Lacrimosa of Dana от студии Nihon Falcom вышла в 2016 году. Релиз проекта состоялся на PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Игра представляет из себя RPG от третьего лица, где пользователю необходимо управлять сразу несколькими главными героями одновременно и моментально переключаться между ними. На агрегаторе Metacritic игра получила оценку 85/100 от критиков и 8,6/10 – от геймеров.