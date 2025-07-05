Стартовал фэнтезийный сериал «Этерна» — вышли два эпизода

5 июля состоялась премьера российского фэнтезийного сериала «Этерна». Новый оригинальный проект уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» — для просмотра доступны сразу два эпизода. Остальные серии будут выходить еженедельно в ночь на субботу.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

События сериала разворачиваются в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

Главные роли в шоу сыграли Иван Трушин («Сама дура»), Ксения Трейстер («Натали и Александр»), Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Трофимов («Последний богатырь»).