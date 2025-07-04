В Zenless Zone Zero бесплатно раздают 1600 полихромов

Разработчики Zenless Zone Zero бесплатно раздают для игроков 1600 полихромов. Пользователи могут получить валюту во внутриигровой почте с 4 июля по 3 сентября.

Фото: Hoyoverse

Полихромы доступны для игроков, уровень Интернота которых превышает или равен первому. Разработчики отметили, что такой подарок — знак благодарности студии за постоянную поддержку от пользователей.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Zenless Zone Zero совершала значительный прорыв в каждом обновлении, особенно в версии 1.4, как в контенте, так и в самой структуре игры. Версия 2.0 не стала исключением. Такова неизменная позиция нашей команды разработчиков — развиваться и расти вместе с вами, прокси, сохраняя в каждом обновлении стремление к инновациям и прогрессу. В знак благодарности за вашу неизменную поддержку, дорогие прокси, мы приготовили для вас небольшой подарок — 1600 полихромов. Вы можете получить его по внутриигровой почте в указанный период

Zenless Zone Zero — это ролевая игра в жанре городского фэнтези, от создателей знаменитой Genshin Impact. Она вышла в 2024 году на смартфонах, PlayStation 5 и ПК. Ранее для игры вышел крупный патч 2.0 с бесплатным героем S-ранга и другими особенностями.