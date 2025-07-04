Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Церемония HLTV Awards 2025 по Counter-Strike 2 пройдёт 10 января в Белграде

Церемония HLTV Awards 2025 по Counter-Strike 2 пройдёт 10 января в Белграде
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы престижной премии в мире киберспорта — HLTV Awards — официально объявили дату и место проведения следующей церемонии. Мероприятие состоится 10 января 2026 года в столице Сербии — Белграде, на одной из крупнейших концертных площадок региона — Sava Centar.

На церемонии будут подведены итоги 2025 года в дисциплине Counter-Strike 2. Самым ожидаемым моментом станет объявление лучшего игрока года, однако, помимо главной награды, также будут вручены призы в других категориях: лучший снайпер, лучший капитан, лучшая команда, прорыв года и прочие. HLTV традиционно основывает выбор лауреатов на статистике, экспертной оценке и голосовании журналистов и профессионалов индустрии.

Напомним, в 2024 году звание лучшего игрока мира по версии HLTV досталось российскому киберспортсмену Данилу donk Крышковцу, представляющему клуб Team Spirit. Его доминирующая игра в течение сезона привлекла внимание всей сцены CS и принесла ему признание как одного из самых ярких молодых талантов в истории дисциплины.

HLTV Awards остаётся ключевым событием года в мире профессионального CS, собирающим игроков, тренеров, менеджеров и аналитиков со всего мира. Ожидается, что церемония в Белграде будет масштабной и зрелищной — с прямой трансляцией, интервью и выступлениями звёзд сцены.

Материалы по теме
Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2
Team Spirit, NAVI или Симпл? Начинается плей-офф главного чемпионата по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android