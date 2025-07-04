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Аниме «Монолог фармацевта» получит третий сезон

Аниме «Монолог фармацевта» получит третий сезон
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Студия Toho анонсировала третий сезон аниме «Монолог фармацевта». Дата выхода продолжения пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат Toho.

Сериал рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца.

«Монолог фармацевта» стартовал в 2023 году и был высоко оценён как зрителями, так и критиками. На агрегаторе IMDB сериал получил оценку 8,5/10. Второй сезон начал выходить 10 января, а финальная 24-я серия появилась 4 июля.

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