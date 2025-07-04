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«Мир Юрского периода: Возрождение» собрал более $ 50 млн за первые дни проката

«Мир Юрского периода: Возрождение» собрал более $ 50 млн за первые дни проката
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Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» достигли $ 55 млн в США. Такого результата картина добилась за три дня с момента выхода. Мировая премьера нового приключения состоялась 4 июля, но из-за Дня независимости фильм запустили в прокат на два дня раньше.

Лента может заработать $ 137 млн уже после первых выходных, что сделает её одним из самых кассовых стартов года. При этом аналитики считают, что картина не сможет обойти стартовые результаты предыдущей трилогии. «Мир Юрского периода» 2015 года собрал внушительные $ 208 млн за первый уикенд. Продолжение 2018 года заработало $ 148 млн, а третья часть с подзаголовком «Господство» — $ 145 млн.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».

Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»). Режиссёром выступил Гарет Эдвардс («Создатель»).

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