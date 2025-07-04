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Тренер НЕRОІС по Counter-Strike 2 поставил амбициозные цели на сезон-2025

Тренер НЕRОІС по Counter-Strike 2 поставил амбициозные цели на сезон-2025
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Новый наставник команды НЕRОІС Тео ТОВІZ Тобиас заявил о серьёзных планах на предстоящий сезон по Counter-Strike 2. Главная задача — не просто участие в турнирах, а борьба за чемпионские титулы и выход в плей-офф.

Моя цель — чтобы состав в 2025 году прогрессировал и сражался за трофеи, а не довольствовался групповым этапом. Мы обязаны показать рост по сравнению с прошлыми сезонами.

При этом Тобиас уверен, что у команды есть все шансы на успех, потому что у пятёрки собраны «все элементы для победы».

У нас собраны все элементы для победы. Осталось лишь правильно их соединить. Надеюсь, в ближайшем будущем мы добавим в копилку ещё один-два трофея.

Особый акцент наставник сделал на своём опыте, который поможет вывести игроков на новый уровень. Теперь болельщикам НЕRОІС остаётся ждать, оправдаются ли амбициозные заявления тренера на практике.

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