Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У авторов «Чужого» и «Бегущего по лезвию» есть идеи для новых сериалов

У авторов «Чужого» и «Бегущего по лезвию» есть идеи для новых сериалов
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у креативного директора студии Scott Free Дэвида В. Цукера. Он рассказал о планах на дальнейшее развитие серий «Чужого» и «Бегущего по лезвию».

Креативный директор отметил, что фильмы Ридли Скотта долгое время были «неприступными» — создавать продолжения картин в виде сериалов никто не осмеливался. Однако сиквелы и развитие сериальной индустрии повлияли на то, что адаптировать вселенные «Чужих» и «Бегущего по лезвию» в телевизионные шоу стало гораздо легче. Сейчас студия изучает концепции новых сериалов по знаменитым франшизам.

Я думаю, что «Чужой» и «Бегущий по лезвию» были неприступными бо́льшую часть времени, что я работал в студии. Никто не осмеливался делать продолжения этих фильмов в виде сериалов из-за амбиций и финансовых затрат. Но в наше время рост расходов на телевидение и возможность создать что-то большого масштаба позволяет нам снимать то, чего мы не могли снять раньше. Сейчас мы изучаем несколько идей для создания новых сериалов по «Чужому» и «Бегущему по лезвию».

Предстоящий сериал по вселенной «Чужого» с подзаголовком «Земля» выйдет на сервисе Hulu 12 августа. Шоураннером проекта выступает Ной Хоули — создатель известных шоу «Фарго» и «Легион». К выходу также готовится сериал «Бегущий по лезвию 2099», съёмки которого завершились в декабре 2024 года. События нового шоу развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Дата премьеры пока неизвестна.

Материалы по теме
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Второй сезон сезон «Уэнсдей»: что нужно знать
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android