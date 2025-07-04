У авторов «Чужого» и «Бегущего по лезвию» есть идеи для новых сериалов

Издание Variety взяло интервью у креативного директора студии Scott Free Дэвида В. Цукера. Он рассказал о планах на дальнейшее развитие серий «Чужого» и «Бегущего по лезвию».

Креативный директор отметил, что фильмы Ридли Скотта долгое время были «неприступными» — создавать продолжения картин в виде сериалов никто не осмеливался. Однако сиквелы и развитие сериальной индустрии повлияли на то, что адаптировать вселенные «Чужих» и «Бегущего по лезвию» в телевизионные шоу стало гораздо легче. Сейчас студия изучает концепции новых сериалов по знаменитым франшизам.

Я думаю, что «Чужой» и «Бегущий по лезвию» были неприступными бо́льшую часть времени, что я работал в студии. Никто не осмеливался делать продолжения этих фильмов в виде сериалов из-за амбиций и финансовых затрат. Но в наше время рост расходов на телевидение и возможность создать что-то большого масштаба позволяет нам снимать то, чего мы не могли снять раньше. Сейчас мы изучаем несколько идей для создания новых сериалов по «Чужому» и «Бегущему по лезвию».

Предстоящий сериал по вселенной «Чужого» с подзаголовком «Земля» выйдет на сервисе Hulu 12 августа. Шоураннером проекта выступает Ной Хоули — создатель известных шоу «Фарго» и «Легион». К выходу также готовится сериал «Бегущий по лезвию 2099», съёмки которого завершились в декабре 2024 года. События нового шоу развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Дата премьеры пока неизвестна.