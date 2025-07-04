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Умер Марк Сноу, композитор «Секретных материалов» и «Тайн Смолвиля»

Умер Марк Сноу, композитор «Секретных материалов» и «Тайн Смолвиля»
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4 июля стало известно о смерти Марка Сноу, известного американского композитора. Он умер в своём доме в штате Коннектикут в окружении семьи. Ему было 78 лет.

Марк Сноу — один из самых плодотворных американских композиторов. Он начал трудиться на телевидении и в большом кино ещё в 1970-х, на протяжении своей жизни он поработал над более чем 200 проектами.

Наиболее известными работами музыканта оказались главные темы для культовых «Секретных материалов» и «Тысячелетия» Криса Картера. Сноу также был композитором сериала «Тайны Смолвиля» на протяжении долгих сезонов шоу про Супермена. Последним творением музыканта стал саундтрек для фильма «Новые мутанты» с Аней Тейлор-Джой, вышедший в 2020 году.

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