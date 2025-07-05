Умер Джулиан Макмэхон, звезда «Фантастической четвёрки», «Зачарованных» и «Частей тела»

5 июля ушёл из жизни Джулиан Макмэхон — известный австралийский актёр. Артисту было 56 лет, последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Информацию подтвердила его жена, Келли Макмэхон, призвав фанатов актёра находить радость в жизни и любовь к близким.

Джулиан Макмэхон наиболее известен по второстепенным ролям в фильмах и сериалах. Он в том числе играл главного злодея в дилогии «Фантастическая четвёрка» — Доктора Дума. Актёр также появлялся в знаменитых сериалах «Зачарованные», «Части тела», фильмах «Рэд» и «Ты не ты».

Всего Джулиан снялся более чем в 40 проектах, последней ролью артиста стало появление в мини-сериале «Резиденция» от Netflix.