Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Провожающая в последний путь Фрирен, 2-й сезон — дата выхода, трейлер, тизер, когда выйдет

Вышел тизер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» — премьера в январе
Комментарии

Киностудия Toho представила новый тизер второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Премьера продолжения состоится в январе 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Toho. Права на видео принадлежат Toho.

Проект продолжит историю эльфийской волшебницы Фрирен, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Первый сезон стартовал осенью 2023 года и завершился весной 2024-го. Японское шоу уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и «Врата Штейна».

Материалы по теме
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Самое безумное аниме последних лет. Обзор «Дандадан: Злой глаз»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android